Pirát: Nechceme šmírovat Pražany elektroměry, ale zjistit, kolik prázdných bytů máme

dnes | Chceme zjistit, kolik má Praha prázdných bytů, potřebujeme data, elektroměry jsou rychlé a levné řešení, vyšší daň z prázdných bytů neplánujeme, je to příklad ze zahraničí, říká Adam Zábranský, pražský zastupitel za Piráty. Prázdné domy jsou irelevantní, co se týká řešení bytové krize v Praze, náš cíl je stavět byty nové a neomezovat majitele, říká Jan Chabr, pražský radní pro majetek za TOP09. Zastupitel za Praha Sobě a předseda výboru pro bydlení Pavel Zelenka si myslí, že je třeba data o prázdných bytech získat. Praha sama neví, kolik jich má, nikdo se o tu o majetkovou péči nezajímal 30 let, říká.