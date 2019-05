Pitek: Krajinu ničí zemědělství socialismu, dotace ji ubíjejí, deště jsou jen sanitka

dnes | Největší hrozbou pro českou krajinu je průmyslové velkoplošné zemědělství, získalo možnosti lepších strojů, techniky a chemie, tlak na krajinu je ohromný, likviduje půdu, rozpadají se lesy, dochází ke kolapsu se dřevem, ve vládě ale sedí lidé, co to nechtějí vědět, říká Daniel Pitek, soukromý zemědělec, který obhospořaduje půdu pod Milešovkou. Současné deště jsou jako sanitka, přijedou, pomůžou, abyste neumřel, ale pořád jste nemocnej. Plodiny se sice vzpamatovávají, ale je to jen první pomoc, dodává.