Bílá Amerika se po Afroameričanech od nepaměti jen vozí. Většina Američanů jsou rasisté a Trump je rasista stoprocentně. Nastolil dojem, že je v pořádku projevovat se xenofobně, míní hudebník Ondřej Pivec, který žije 11 let v New Yorku. Nechce se mi zpátky, vnitřně to se mnou hýbe, skoro všichni moji kamarádi jsou Afroameričané a všechny moje úspěchy stojí na kultuře, kterou vytvořili, dodává.