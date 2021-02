Podaří se nám zařídit skoro všechno, nejčastěji si děti přejí telefony a počítače nebo zážitky, mají se po léčbě na to těšit. Mladí by se měli rozběhnout do života a rakovina je zbrzdí, už si uvědomují, že to nemusí dopadnout dobře, říká Martina Šmuková, zakladatelka Nadačního fondu Pink Bubble, který pomáhá plnit přání dětem a mladým dospělým s rakovinou. Bylo by třeba více tolerance, dodává.