Pohlavek, nebo naslouchání? Rodič je silnější, moc ale nemusí zneužívat, říká Vávra

dnes | Není potřeba, aby dítě cítilo, že prohrálo. Rodič by měl svoji moc využívat k tomu, aby do výchovy vnesl vyspělejší přístupy mezilidských vztahů a ne aby díky tomu získal jen to, co zrovna potřebuje, míní terapeut a lektor kurzů Výchovy bez poražených Jan Vávra. Dítěti se snažím naslouchat, když mu dám pohlavek, tak jen ukážu, že jsem silnější, říká. Rodičovství máme tendenci buď reprodukovat tak, jak jsme ho sami zažili, nebo dělat úplný opak, ale ani tahle snaha nefunguje, dodává.