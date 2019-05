Pokáč: Muziku dělám, aby bavila mě. Tvůrčí krizi mám pořád a rád poslouchám sám sebe

dnes | Je v pořádku dělat si legraci sám ze sebe, když reprezentuju Spartu, dělám si legraci ze Sparty, ale hodně lidí to kladně nevnímalo. Hranice toho, co je vtipný, máme každý jinde. Nepsal bych o smrti a nemoci. Politice nerozumím, ale je to součást života stejně jako fronta na poště, takže píšu i o tom, písničkářství je o komentování života, říká písničkář a textař Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný. Dodává, že sponzorovat desku Agrofertem by si nenechal, na festivalech, které Agrofert sponzoruje, ale hraje.