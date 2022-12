Poleščuk: Rusům síly nedojdou. Na to, co jsem zažil v Bachmutu, se připravit nedá

„V teple u klávesnice si neuvědomujeme, jak brutální Rusové jsou. Pálí na obytné domy, zabíjejí civilisty a dobře to vědí. Na to, když slyšíte výbuchy, nevíte, jak daleko jsou, a země se třese, se nedokážete připravit,” popisuje Andrej Poleščuk, co zažil v Bachmutu a na Donbasu. „Rusům síly nedojdou. Někde berou čipy do raket, obchází sankce. Konflikt bohužel neskončí brzo,” dodává.

