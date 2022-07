„Je to fantastická věc, jak zviditelnit policii a přitáhnout na sebe pozornost, ale fakt bych nechtěl v běžném provozu potkat auto ujíždějící rychlostí 200 km/h a vzápětí za ním to policejní jedoucí rychlostí 300 km/h, protože to může být velký problém,” říká instruktor sportovní jízdy Jan Červenka k novému autu ve výbavě dopravní policie.

