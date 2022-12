Politika a sex mají ve stand-upu hodně společného. Svaté mi není nic, říká Studnička

„Lidé neví co je zajímá, dokud si to od nás nevyslechnou. Je to naše práce, přicházíme s tím, nad čím určitě nepřemýšleli, ale měli by,” říká stand-up komik Jan Studnička. „Sex je vděčné téma, laciné, ale funguje. Jako politika. Pohlavní orgány a politika mají hodně společného. Vtip může být jakkoliv temný, pokud je dostatečně vtipný. Svaté mi asi není nic, ale ubližovat nechci,” dodává.

