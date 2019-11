Lidi tady mají pocit, že jim někdo něco nalhává, kauza Čapí hnízdo není průzračná, ať se Andrej Babiš očistí, a pak se může vrátit, říká herec Bolek Polívka na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné. Přijde mi důležité se zúčastnit, každý by měl vědět, kde si stojíme a co je naší touhou. Mojí touhou je žít v zemi, co si nelže do kapsy, dodává.