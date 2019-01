Polskem hýbe politická nenávist, tamní politika je brutálnější než u nás, říká Ehl

dnes | Útočník, který zavraždil gdaňského primátora, vyslal jasný vzkaz, chce, aby to bylo chápáno jako politický čin, nevíme ale, v jakém psychickém stavu je. Polské vládní strany umožnily překročení všech hranic, teď jim došlo, že to přehnaly, vytvořily atmosféru, která je rétoricky mnohem tvrdší než u nás a může se obrátit proti nim, říká redaktor Hospodářských novin Martin Ehl. Dodává, že jedním z následků nedělní vraždy primátora Gdaňsku Adamowicze bude změna vládní rétoriky. Polská politika je tradičně mnohem brutálnější než v Česku, to se markantně projevilo s nástupem sociálních sítí, dodává.