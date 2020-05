Smetanovo nábřeží se uzavřelo bez debaty, zkomplikuje to život Pražanům, kteří tudy projížděli, vyvolává to ve mně rozpaky. Uzavřených 100 metrů je do konce léta, na nich moc kulturních příležitostí neuděláte, říká Jiří Pospíšil, zastupitel hl. m. Prahy za Spojené síly pro Prahu. Mělo se začít tím, že se Smetanovo nábřeží uzavře na víkendy celé, dodává.