Není to válka a není to zemětřesení, je to krize, která je komplikovaná, ale jsem přesvědčený, že ji zvládneme. Projev ministra Prymuly byl příliš ponurý, lidé by naopak měli jít do přírody a posílit imunitu, říká lékař Tomáš Šebek. Polní nemocnici bude armáda schopná dobře vybavit, ale pochybuju o tom, že ji budeme schopni vybavit personálně. Mělo by se přestat mluvit a víc dělat, dodává.