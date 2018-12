Potřebuju být trochu nervózní, pak hraju bomby, jsem šťastný člověk, říká Spilková

dnes | Každým okamžikem dělám to nejlepší, co můžu, nechci si zbytečně dávat další a další cíle, protože pak člověk nikdy není se životem spokojený, dělám to pro radost, říká Klára Spilková, která jako první česká golfistka vybojovala hrací kartu pro prestižní sérii LPGA Tour. Hlava je u golfu to nejdůležitější, jsem pocitová hráčka, čím víc u toho přemýšlím, tím je to horší, vysvětluje. Jsem obyčejná holka, se sportem jsem začínala, protože jsem ho měla ráda, dodává.