Hrát Premier League je jako sen, v Anglii jsem pro ně byl jako kluk z Česka velká neznámá. Chci zakončit každý balon, jdu do toho naplno. Jsou ode mě velká očekávání, ale musím si s tím poradit, říká záložník West Hamu United Tomáš Souček. Stal se nejdražším hráčem, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí. Musím dokázat, že jsem si to zasloužil a byl jsem dobrý kup, dodává.