Dělám pro lidi a jejich lepší život, chci to dělat v pozici předsedy odborů, co bude poté, je otevřené. Nikdy neříkám nikdy, ale možnou prezidentskou kandidaturu budu řešit za několik let. Myslím, že na předávání státních vyznamenání by měli být zváni i lidé s jiným názorem, než má prezident Zeman. S Babišem mám standardní korektní vztahy, říká Josef Středula, předseda ČMKOS.