K nehodě nechovám negativní emoce, to je důvod, proč zajímám tolik lidí. Zášť vůči tomu, kdo to způsobil, necítím. Nastavil jsem si to tak hned, když mě probrali. Nejhorší byla bolest před amputací a po ní, převazy, kdy lékaři strhávali obvazy z čerstvých ran, fantomové bolesti, kdy tě bolí končetina, kterou nemáš, říká Jiří Švihálek, který svůj život po nehodě popisuje na blogu pacholek.com