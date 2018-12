Příliš přísná policie? Aktivisté Greenpeace skončili ve vazbě. Zvláštní reakce, tvrdí

dnes | Každá akce Greenpeace je nenásilná, všichni aktivisté vědí, že mají poslechnout pokyny policie, jsem si jistá, že to není tím, že bychom to přehnali, říká Julia Sokolovičová z hnutí Greenpeace. Slovenská policie obvinila po protestu na těžební věži firmy Hornonitrianske bane Prievidza 12 aktivistů včetně dvou Čechů a soud je poslal do vazby, generální prokurátor ale rozhodl o jejich propuštění. Je zvláštní, že když jde o tuhle společnost v tomhle regionu, je reakce taková, není důvod, aby toho aktivisté litovali, říká Sokolovičová.