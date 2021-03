Šlo mi o to, aby kulturu bylo slyšet, nepsal jsem dopis premiérovi za sebe, ale za celou kulturní scénu, říká houslový virtuos Pavel Šporcl. S Andrejem Babišem, kterého upozornil, že kultura je od loňska v katastrofálním stavu, se ve čtvrtek sejde. Doufám, že to něčemu pomůže. Nepochybně to přežijeme, ale mnozí umělci už musí prodávat své hudební nástroje, dodává.