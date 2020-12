Záleží na každém dni, kdy jsou restaurace otevřené, a na každém zákazníkovi. Vypadá to, že teď přijde další otevření za dlouho, nepřiblížilo se světlo na konci tunelu, vidíme, že se to bude celé opakovat, říká spolumajitel Ambiente Daniel Kronďák. Vláda to vzala za špatný konec, měli unikátní příležitost využít EET, mohli se jednoduše podívat na tržby restaurací a kompenzovat ztráty, dodává.