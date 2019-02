Prodej Warhorse? Budeme dál dělat hry, jsme zvyklí na svobodu, říká Klíma

dnes | Fanoušci od nás očekávají určitý druh her, dává smysl, abychom v tomto trendu i pro prodeji Warhorse pokračovali, kreativci zůstanou, nemůžu komentovat, o čem bude Kingdom Come 2, říká Martin Klíma jeden ze zakladatelů české vývojářského studia Warhorse Studios, které stojí za populární počítačovou hrou Kingdom Come: Deliverance. Studio Warhorse koupil švédský gigant THQ Nordic za 1,1 miliary korun. Vývoj hry Kingdom Come trval 7 let. Zázemí se bude zvětšovat, pro náš tým sháníme dalších 30 lidí, dodává.