Levínský: Deset let jsem byl nalitej. Je škoda, že jsme se na devadesátky vykašlali

dnes | Mohli jsme být užitečnější, krutej liberalismus nemusel nastat a možná by dneska společnost nebyla tak rozdělená, míní úspěšný dramatik a uznávaný matematik René Levínský. Šestnáct let strávil v Německu, kde přednášel o teorii her. Zkoumáme situace, ve kterých je málo lidí. Největší úspěch byl, když jsme ekonomům vysvětlili, že to, co říkají oni, neplatí, líčí Levínský. Tuzemská divadla teď mají v repertoáru hned osm jeho her. Když jsem začal studovat matematiku, zjistil jsem, že ve škole je dost klášterní atmosféra a není možné se tam setkat se ženami, tak jsem založil divadlo, popisuje.