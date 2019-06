Prokop: Babiš vydává svoje zájmy za zájmy státu. Na Letnou půjdu, teď už jde o víc

dnes | Nelíbí se mi, že svoboda, o kterou nám šlo jako o klíčovou hodnotu, ustupuje do pozadí. Zase už slyšíme řeči o klidu na práci, vysvětluje zpěvák Michal Prokop, proč se v neděli zúčastní demonstrace proti premiérovi. Neměl jsem pocit, že je potřeba protestovat, ale tady už nejde jen o ty nespokojené, kteří se nedovedou srovnat s výsledky voleb, míní. Mnozí by si podle něj znovu přáli vládu pevné ruky. Je pro lidi strašně pohodlná, protože svoboda je spojená s odpovědností a to vůbec není sranda, říká někdejší politik.