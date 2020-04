Vláda by si to nejdříve měla ujasnit a pak teprve něco pouštět mezi veřejnost. Opatření je nutné uvolňovat postupně, nemůže to být úlet. Lidé ale chtějí vědět, co nastane, když se situace zlepší. A to vláda neřekla, míní poslanec KDU-ČSL a člen Ústředního krizového štábu Vít Kaňkovský. Nouzový stav je mimořádný nástroj a stojí českou společnost spoustu ústupků, dodává.