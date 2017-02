Propuštění Čecha v Súdánu? Nervózní situace, měnili podmínky do poslední chvíle, říká velvyslankyně

dnes | Na papíře nebylo vůbec nic, musíte najít správné osoby, které si musí být jisté, navíc my si musíme být sakra jistí, že za své sliby dosáhneme propuštění, byla to nervózní situace, poslední detaily se měnily do poslední chvíle, přivezli ho na místo autem, předali nám ho a nechali si podepsat jediný papír, říká velvyslankyně ČR v Egyptě Veronika Kuchyňová Šmigolová, která se účastnila jednání o propuštění zadržovaného českého misionáře Petra Jaška v Súdánu, který včera přiletěl zpátky domů do České republiky.