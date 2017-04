Propuštění Dalíka? Další rozsudek v řadě, který zpochybňuje českou justici, říká Spurný

dnes | Soudy spravedlnost prodlužují a znesmyslňují a dávají obrovský prostor ke spekulacím, občanům bude naprosto jasné, že Dalík či někdo uplatil nějakého soudce, my jsme to všichni čekali, to už mi řeklo na ulici cestou sem několik lidí, kteří mě potkali, říká investigativní reportér Respektu Jaroslav Spurný o činnosti soudů v České republice a dodává, že to, co soudy předvádějí posledních několik let, je velmi nepřesvědčivé. Je to údajně velmi demotivující pro policisty i státní zástupce. Jednání soudů je podle jeho slov příliš formalistické.