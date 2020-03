Do konce týdne budou nakažených stovky. Mnoho dalších scénářů už nemáme, pokud se křivky nezlepší, může stát nařídit povinné nošení roušek. Do dvou týdnů jich budeme mít k dispozici deset milionů, říká náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Nechtěli jsme udělat opatření, která by narušila chod ekonomiky, protože bychom po půl roce vykrváceli, dodává k boji s koronavirem.