Puberťákům chybí kritické myšlení, místo mediální gramotnosti řeší školství záhonky, říká Gregor

dnes | Mladí lidé nezkoumají zdroje informací, pokud kamarád nasdílí něco na Facebook, berou to jako zprávu, tvrdí politolog Miloš Gregor. Je spoluautorem Nejlepší knihy o fake news, dezinformacích a manipulacích a s projektem Zvol si info objíždí tuzemské školy a vysvětluje žákům, jak na internetu poznat zavádějící zprávy. Senioři zase mají problém s technickou gramotností. Každý ale podle Gregora rád čerpá informace, které potvrzují jeho vidění světa. Jako velký problém vidím přístup politické reprezentace, my děláme něco, co by mělo být součástí vzdělávacího systému, dodává.