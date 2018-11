Rád by nahradil Junckera. Nechci EU zničit, ale nechci ani superstát, tvrdí Zahradil

dnes | Chci být hlasem zdravého rozumu mezi antiunijními radikály a proevropskými fanatiky, říká kandidát na předsedu Evropské komise Jan Zahradil. Europoslance ODS vysílá do boje frakce Evropských konzervativců a reformistů, a to v době, kdy vrcholí snaha dohodnout se s britskou vládou na odchodu z EU. I kdyby k dohodě nedošlo, Velká Británie se nezhroutí, ale bude to složitější, je potřeba zachovat volný pohyb osob, myslí si Zahradil.