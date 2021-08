Před rokem 2001 se nedalo v Afghánistánu mluvit o ženských právech, ženy úplně vymizely z veřejného života, trochu to tak vypadá i teď v Herátu, ženy po ulicích ze strachu nechodí, pamatují si, co bylo s Tálibánem naposled, když mi bylo šest let, šla jsem ulicí a na zemi ležela mrtvola, a to z paměti nevymažete, říká Fatima Rahimi, novinářka afghánského původu.