Jsem pankáč, korektnost odmítám, rasismem je dnes každá blbost, říká scenárista Mostu

dnes | Chtěl jsem ukázat paradoxy rasismu i sluníčkářského pohledu, to, že nadáváme na cikány, ale oni jsou pak jediní, kdo má v hospodě na zaplacení, kulisy Mostu jsou autentické, do Severky jsem chodil s tchánem opíjet se levným chlastem, popisuje scenárista Petr Kolečko. Sranda se dá dělat ze všeho, kultura humoru a korektnosti by se měla někam posunout, hlavně věci, které přicházejí z USA, jsou pro mě naprosto neakceptovatelné, tvrdí.