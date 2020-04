Pořád nevím, co budeme dělat, když se ve škole objeví potenciálně nakažené dítě, nemáme instrukce, jak postupovat, upozorňuje šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Všechny děti teď učíme dálkově a po 25. květnu to budeme muset skloubit s těmi, kteří přijdou do školy. Vrátí se gramotnější učitelé. Ve školství teď není člověk, který by svoje znalosti neposunul, dodává.