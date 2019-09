Řežba na Národní v komiksu: Vysvětlit dětem revoluci je těžké, líčí autoři Trikolory

dnes | Nechtěli jsme vyprávět velké dějiny, ale obyčejné příběhy té doby, normální lidé daleko od hlavního dění tu dobu také prožívali, říká scénárista nového komiksu Martin Šinkovský. V Trikoloře proto spolu s výtvarníkem Petrem Novákem alias Tichem762 vypráví příběh skupiny desetiletých dětí z malého okresního města. Je to i můj příběh, trikoloru jsem nosil ještě půl roku po revoluci, vysvětluje Šinkovský. Není to učebnice, je to jen návod, jak se k informacím o listopadu 1989 dostat, dodává Novák.