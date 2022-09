Richterová: Babišovi se blíží soud, hlasování o nedůvěře by vyvolal i bez Mlejnka

„Jako Piráti jsme nevěděli, že pan Mlejnek byl deset let v kontaktu s mafiánem Redlem, byť to někomu jinému známo bylo. Sama jsem upozorňovala na věci, které nesedí. Piráti ale stojí naprosto jednoznačně na straně vlády,” říká místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. „Jsme kolegové v práci. Kdybychom se po každé hádce a neshodě rozcházeli, to by to ošklivě vypadlo,” dodává.

