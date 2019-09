Rok na škole v Dánsku: Nejlepší rok mého života, nejde jen o vzdělání, ale i vztahy

dnes | Studium na dánské Efterskole byl nejlepší rok mého života, v Česku se škola zaměřuje jen na studium a vzdělání, v Dánsku jste ve škole pořád, je to zaměřeno na to, aby lidé spolu vycházeli, bavily mě aktivity jako gymnastika, i to, že jsem tam byl 24 hodin denně se spolužáky, říká Samuel Horák, který rok studoval na dánské Efterskole. Škola se taky snaží bourat předsudky, nejdřív jsem jet nechtěl, ale teď jsem vděčný, že mě rodiče donutili. V rámci školy jsme i cestovali, například do Polska nebo Sydney, dodává.