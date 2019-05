Rouček: Mafie v ČSSD držela lidi u moci, kandidátky ovlivňují kmotři, je to agónie

dnes | ČSSD rozdělovala pašalíky a místa, lidé si na to zvykli a vytvořili mafie, aby si ty pozice udrželi. Strana se rozkládá a je stále trapnější, už není co poškozovat, kritizuje bývalý europoslanec Libor Rouček. Jan Hamáček měl šanci, kdyby zavedl stranu do opozice, to ale neudělal, protože on a jeho kamarádi chtěli být u moci. Ve straně jsem 40 let, za komunismu za ni umírali lidé a teď se spojila se symbolem toho režimu, s nomenklaturním komunistou a agentem StB, tedy s tím nejhorším, co tu bylo, říká Rouček.