Existuje sexuální násilí, znásilnění, hromadné znásilnění a pak tenhle zločin. Poté, co jsem si přečetl lékařské zprávy, jsem na měsíc upadl do deprese, líčí Richie Mehta, autor série Netflixu Delhi Crime o případu z Indie, za kterou získal cenu Emmy. Policistky, které případ vyšetřovaly, jsou hrdinky. Mužské myšlení naráží na hranice pochopení toho, co musí některé ženy každý den snášet, říká.