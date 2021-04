Je to pozitivní trend, ale v populaci je stále velké množství infikovaných osob. A také je tu vysoké číslo lidí, kteří infekci neprodělali a ani nejsou očkovaní. Jsme zasaženi hlavně britskou mutací, která ovlivnila situaci od ledna do března. Jednotlivé fáze by měly být oddělené 14denním obdobím, což je inkubační doba. Obávám se, že dochází ke zkracování, říká epidemiolog Petr Pazdiora.