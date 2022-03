Ruský konvoj u Kyjeva může změnit hru, je ale ohromným zdrojem problémů, říká Kraus

„Z invaze na několik hodin je konflikt na několik měsíců. Rusové to podcenili a teď to budou muset urvat ostrou silou, která je právě v tom konvoji, jeho linie je ale pravidelně napadána a logistika je nezvládnutá,” míní bezpečnostní analytik Josef Kraus. „Vypadá to, jako kdyby Rusové rezignovali na to, že Ukrajinu dobudou nezničenou, a začali se zaměřovat na to, že Ukrajinu prostě zničí,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!