Je nevysvětlitelné, že ještě není odhalený viník otravy. Verze s výpustí v Juřince je pro mě záhada bermudského trojúhelníku a všichni nad tím kroutíme hlavou, ryby začaly padat až o tři kilometry níž, Juřinka to nebyla, říká rybář Stanislav Pernický. Pohled na ryby, které se snažily kyanidu uniknout, byl děsný. Je to jedna z nejhorších katastrof, obnova Bečvy bude trvat aspoň deset let, dodává.