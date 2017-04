S Tomiovými politickými kroky hluboce nesouhlasím, sám jsem migrant, říká Hayato Okamura

dnes | Tomio se postavil po bok politiků jako Marine Le Pen z francouzské Národní fronty, jako je nizozemský politik Wilders, nebo jako jsou němečtí politici z AfD, zařadil se do ligy, která požaduje rozbití Evropské unie a inklinuje k putinovskému Rusku, říká překladatel a kandidát do PSČR za KDU-ČSL Hayato Okamura o svém bratrovi Tomiovi a svém postoji k migrační krizi a dodává, že ta nemá triviální řešení, chtěli bychom prý mít problém jako je migrační krize vyřešený do pozítří, musíme údajně zachovat lidskost. Potřeba je podle jeho slov bezpodmíněčně zajistit bezpečnost a kapacita Evropy také není bezedná. Češi podle něj nejsou horší než jiné národy, jsou inteligentní, šikovní a učenliví.