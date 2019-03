Sáblíková: Občas jdu přes hranu, umím být hodně nepříjemná, přemýšlela jsem o konci

dnes | Samotnou mě překvapilo, že jsem letos jezdila tak v pohodě, bez bolesti to byla euforie, užívala jsem si to, říká rychlobruslařka Martina Sáblíková. Mimo jiné získala dvacáté světové zlato a třikrát překonala světový rekord. Musí se vám sejít všechno, byla to shoda náhod a tréninku, líčí. Když se jí nedaří, umí prý být hodně nepříjemná. Dokážu sprdnout všechny kolem sebe, pak toho hodně lituju, trenér to občas schytá nejvíc, ale je to vzájemné, dodává Sáblíková.