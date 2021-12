České televizi se to povedlo, šlo o získání pozornosti diváků a upozornění na nové iVysílání. Sado mama sdílejí i lidi, co nemají rádi ČT. Mně to přišlo vtipné, potřebujete lidi trochu šokovat, dostat je out of the box a překročit trochu čáru, humor dobře funguje. Chci lidem, co za tím stáli, pogratulovat, říká marketér Tomáš Pflanzer.

