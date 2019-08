Samková: Každá těhotná má smrt za pasem, rodit doma se zkušenou bábou je dobrý nápad

dnes | Chybí nám důvěra, že lidské tělo zvládne porod samo, bez zásahů a rutiny doktorů, říká porodní asistentka Alžběta Samková. Největší část komplikací dá dítě dopředu najevo, ale to uslyší jen zkušená bába, ty nezkušené nemají u domácího porodu co dělat, upozorňuje. Někdy sloužíme jako asistentky lékařů. A tak by to nemělo být. Jsme odbornice na porod a šestinedělí a doktor je expertem na patologické stavy. Jsme tým, měli bychom spolupracovat, míní Samková.