Volba nových radních České televize je demokratická, ale to, co se děje po volbě, už demokratické není. Je mojí povinností televizi hájit, jako radní nemám být jen cenzorem a inkvizitorem, který ji bude dehonestovat, říká člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka. K odvolání ředitele Dvořáka dojde, je to jen otázka času. Cílem je vyměnit celé vedení televize, všechny kroky vedou k jejímu zestátnění, dodává.