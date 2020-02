Ministryně Schillerová si bere babičku do úst, jak si váží její práce, ale pak to končí takhle. Thermal se rekonstruuje bez vize, stát s námi nemluví, kritizuje Jan Kordovský, vnuk architektů Machoninových, autorů slavné karlovarské stavby. Návrh nového designu pokojů dělal i člověk, kvůli kterému se Thermal nestal památkou. Ministryně by si měla nechat poradit od někoho, kdo tomu rozumí, dodává.