Šebek: Chci ukončit bloudění lékařů i pacientů, nemoci můžete řešit přes internet

dnes | Když budete chtít jít k lékaři, zavoláte známému, jestli nemá známého, který je expert na vaše onemocnění, náš systém by vám měl doporučit to nejlepší pro vás. Abyste nemuseli hodiny prokrastinovat v čekárnách nesprávných doktorů. Pacient dnes nemá v systému zdravotnictví žádné slovo, chceme spojit lékaře a pacienta, hodně věcí jde vyřešit online. Chceme pomocí technologie takový nástroj, aby si pacienti stavěli zdraví jak chtějí, cílem není mít nejlepší komerční projekt, ale podílet se na zajímavé společenské změně, říká Tomáš Šebek, zakladatel portálu ulékaře.cz. Dodává, že to, jestli lékař musí pacienta před určením diagnózy vidět, je na zodpovědnosti lékaře.