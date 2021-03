Neslyšel jsem, že by rodiče ocenili práci učitelů. I oni mají děti a zvládají to, říká Ludvík Zimčík, ředitel školy v Březové, která funguje v režimu dálkového vzdělávání už od roku 2004. Naše škola dopady epidemie nepocítila. Sedět pět hodin u on-line výuky je záhul. Nemůžete překlopit prezenční výuku do distanční, některé školy to přehánějí, je k smíchu dávat úkoly z výchovných předmětů, míní.