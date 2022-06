Šedivý: Nemáme množství zbraní, které Ukrajina potřebuje. Rozhodnou boje na východě

„Západ teď musí zvažovat, jaké zbraně Ukrajincům poskytne, aby zastavili postup ruských vojsk. Jednoduché to ale nebude. Znamenalo by to masivní dodávky zbraní, které už nemáme,” říká generál Jiří Šedivý. „Prezident Zelenskyj používá politická vyjádření, která zní dramaticky, je ale potřeba situaci vidět realisticky. Představa, že by Rusové cestovali až na území Česka, je přehnaná,” dodává.

