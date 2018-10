Horáček nebyl autentický, nepřesvědčil. Film je manuál pro další volby, říká Kvapil

dnes | Už nikdy bych nezakládal stranu s kamarády, přišel jsem o přátele, když jdete do paktu s ANO, může vás to kanibalizovat, říká Robin Kvapil, bývalý zastupitel a člen Žít Brno, který ze strany odešel. Kvapil je také autorem filmu o prezidentské kampani Michala Horáčka, kterou celou dokumentoval, a v těchto dnech má jeho film Máme na víc premiéru na festivalu v Jihlavě. Horáček mu prý nic nezakazoval, ale ne všechno se mu líbilo. Styl směřování Miloše Zemana není dobrý, Horáčkova kandidatura byla autentická snaha o to, aby se něco změnilo, dodává.